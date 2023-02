Mbappé est de retour au PSG, l'OM dévoile son arme secrète

Amadou Diawara

Absent en Coupe de France face à l'OM, Kylian Mbappé sera bien là ce dimanche soir au Vélodrome. Malgré tout, les hommes d'Igor Tudor restent confiants avant de se frotter une nouvelle fois au PSG. Et comme l'a affirmé Nuno Tavares, l'OM - qui n'a pas prévu de plan anti-Mbappé - dispose également d'armes redoutables.

Lors du choc entre le PSG et l'OM en huitième de finale de la Coupe de France, Kylian Mbappé a dû assister à la rencontre depuis sa télévision. En effet, le numéro 7 parisien était forfait, victime d'une lésion musculaire à une cuisse.

Kylian Mbappé sera présent face à l'OM

De retour depuis le choc face au Bayern, Kylian Mbappé sera de la partie pour le deuxième duel du mois entre le PSG et l'OM ce dimanche au stade Vélodrome. Malgré tout, le club phocéen ne compte pas changer de stratégie face aux hommes de Christophe Galtier, comme l'a affirmé Nuno Tavares en conférence de presse.

«Eux ont Mbappé, mais nous on a Sanchez, Malinovskyi...»