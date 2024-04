«L'un des meilleurs entraîneurs du monde» est annoncé au PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Xavi était attendu ce mardi soir. Les journalistes présents en salle de presse souhaitaient connaître sa réponse à Luis Enrique, qui a profité de cet affrontement en Ligue des champions pour lui adresser un petit tacle. Mais le coach du FC Barcelone n'a pas voulu surenchérir et s'est contenté de mettre en valeur son adversaire.

Le duel a débuté entre le PSG et le FC Barcelone, entre Xavi et Luis Enrique. Le coach parisien a lancé les hostilités en adressant un petit tacle à son ancien joueur. « Qui représente le milieu le jeu du Barça entre Xavi et moi ? Sans aucun doute, moi » a-t-il lâché. La réponse de Xavi ne s'est pas fait attendre. Présent en conférence de presse ce mardi soir, le technicien catalan a tenu à apaiser la situation, notamment en couvrant de louanges son compatriote.

« C'est l'un des meilleurs coachs du monde »

« Vous le connaissez, il est comme ça. On a une bonne relation, j'ai du respect pour lui. C'est l'un des meilleurs coachs du monde. Il a une très belle équipe. Nous affrontons un adversaire compliqué. Nous avons tous les deux l'ADN Barça. C'est la même chose pour Arteta et Guardiola. Nous avons tous les deux envie de gagner et nous avons identifié les mêmes choses pour y arriver. Nous cherchons tous les deux la même chose » a confié Xavi.

Xavi craint Luis Enrique