PSG - Barcelone : Xavi répond au tacle de Luis Enrique !

Axel Cornic

Présent en conférence de presse ce mardi, Luis Enrique a fait une sortie remarquée, assurant qu’il représentatif plus l’ADN du FC Barcelone que son adversaire en quart de finale de Ligue des Champions. Evidemment, la réponse de Xavi ne s’est pas faite attendre, même s’il a rapidement éteint toute polémique avec son homologue du Paris Saint-Germain.

C’est un choc qui se jouera également sur les bancs ! Ce sont en effet deux entraineurs qui se connaissent très bien qui vont s’affronter ce mercredi, avec Luis Enrique d’un côté et Xavi de l’autre. Et celui du PSG a déjà lancé le duel avec un petit tacle glissé en conférence de presse, assurant qu’il est une meilleure représentation de l’ADN du FC Barcelone que son futur adversaire.

Mercato - PSG : Un transfert XXL plombé par Neymar ? https://t.co/Jz0SdM7aKg pic.twitter.com/TjtHJ3y20y — le10sport (@le10sport) April 9, 2024

« Je pense qu’il a simplement souhaité se protéger au niveau médiatique »

Une phrase qui a fait énormément réagir et Xavi a évidemment été invité à y répondre. « Je pense qu’il a simplement souhaité se protéger au niveau médiatique. Pour c’est clair que nous cherchons tous les deux la même chose, puisque nous avons l’ADN Barça. Il ne s’agit pas de rivaliser, mais plutôt de le démontrer demain sur la pelouse. Presser haut, garder le ballon, générer des occasions, avoir un football offensif... je pense que nous cherchons tous les deux la même chose » a expliqué le coach du Barça, au micro de la Cadena COPE . « Notre relation ? J'ai parlé avec lui il y a deux semaines et je pense avoir une bonne relation avec lui, mais également tout son staff. Je connais Luis et je comprends qu’il y a énormément de tensions actuellement, mais si vous cherchez une polémique c’est peine perdue puisqu’il n’y a rien du tout ».

« C'est l'un des meilleurs coachs du monde »