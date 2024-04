PSG : Avant le choc, Luis Enrique prévient son vestiaire

Alexis Brunet

Le PSG s'apprête à retrouver la Ligue des champions. En effet, mercredi soir, le club de la capitale affronte le FC Barcelone, en quart de finale aller. Une rencontre très importante, qu'il ne faudra pas prendre à la légère. En conférence de presse, Luis Enrique a invité ses joueurs à ne pas sous-estimer le Barça, afin d'éviter tout accident.

Après plusieurs semaines d'absence, la Ligue des champions reprend ses droits. Mercredi soir, l'affiche de la soirée sera à coup sûr celle entre le PSG, et le FC Barcelone. Les deux meilleurs ennemis se retrouvent à l'occasion des quarts de finale cette année, et la manche aller aura lieu au Parc des princes.

Luis Enrique ne veut pas se considérer comme favori

Difficile de pronostiquer un favori dans ce choc entre le PSG et le FC Barcelone, même si à domicile, les Parisiens ont un coup à jouer. Interrogé en conférence de presse sur le sujet, Luis Enrique a refusé de se considérer comme favori, et il préfère même aborder ce match dans la peau d'une victime. Ses propos sont rapportés par RMC Sport . « Des personnes vont penser que nous sommes favoris, d'autres non. Mais ce n'est pas important. Je préfère ne pas penser que nous sommes les favoris, je préfère que vous pensiez que je serai la victime demain. »

«Personne ne peut penser que le Barça est faible»