Le PSG plombé, il jubile !

Ce samedi soir, le PSG a été tenu en échec pour la première fois de la saison par une belle équipe du Stade de Reims (1-1). Un premier match nul pour la formation de Luis Enrique, qui décidément, a du mal face au club rémois. Après la rencontre, Emmanuel Agbadou s’est d’ailleurs félicité des performances des siens face à l’ogre parisien.

Le PSG connaît un premier blocage. Malgré un très bon début de saison, le club de la capitale avait déjà affiché quelques limites face à Gérone en Ligue des Champions ce mercredi (1-0). Attendu au tournant ce samedi sur la pelouse du Stade de Reims, Paris a concédé son premier match nul de cet exercice 2024-2025 (1-1).

Reims continue de poser des problèmes au PSG

Forcément, ce résultat ne convient pas aux Parisiens, qui restent malgré tout leaders de Ligue 1. En revanche, pour Reims, c’est une nouvelle prestation réussie face au plus grand club de France. Déjà la saison dernière, les Rémois avaient plombé le PSG au Parc des Princes (2-2), le 10 mars dernier. En revanche, Paris s’était largement imposé sur la pelouse d’Auguste-Delaune en novembre 2023 avec à la clé, un triplé de Kylian Mbappé. Quoi qu’il en soit, Reims réussit toujours à poser des problèmes au PSG, de quoi faire sourire le défenseur Emmanuel Agbadou.

« Contre cette équipe, il y a une certaine motivation »

« Oui, je dirais que c’est la continuité des deux dernières années que j’ai faites ici. Je crois qu’on a affronté le PSG 5 fois et qu’on a perdu une seule fois. Les autres matchs c’étaient des nuls », a lâché l’Ivoirien après la rencontre ce samedi soir. « Contre cette équipe, il y a une certaine motivation de l’équipe. On va essayer de continuer là-dessus. Il y a de la fierté parce que ce n’est pas facile de jouer contre eux. Tenir 90 minutes avec un seul but encaissé il faut féliciter les gars ».