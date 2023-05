Le PSG interpelle le RC Lens, c'est très cash

Benjamin Labrousse

Après une longue et éprouvante saison, le PSG se rend sur la pelouse d’Auxerre ce dimanche. Les Parisiens, en cas de victoire pourraient être sacrés champions de France si le RC Lens venait à perdre ce samedi face à Lorient. Buteur face aux Lensois lors de la victoire parisienne le 15 avril dernier, Vitinha, 23 ans, retrouve des couleurs. Le Portugais est sorti du silence sur ses ambitions personnelles et collectives.

Comme une délivrance. Lors de la victoire du PSG face au RC Lens en avril dernier (victoire 3-1 des Parisiens), Vitinha avait été buteur d’une belle frappe lointaine. Le Portugais inscrivait au passage son 1er but sous le maillot parisien, lui qui était arrivé contre 40 M€ en provenance du FC Porto l’été dernier. Buteur également face à Troyes (victoire 1-3), le jeune joueur connaît un regain de forme après une première saison difficile dans la capitale. Pour rappel, ce dernier avait été pointé du doigt après avoir manqué sa frappe dans le but vide du Bayern Munich lors du match retour en mars dernier.

Vitinha « attendait » son 1er but avec le PSG depuis longtemps

Présent au micro de Prime Vidéo , Vitinha s’est exprimé à propos de son but symbole de délivrance contre Lens. « J’aurais aimé y parvenir un peu plus tôt mais c’est cool que ça soit arrivé car je l’attendais depuis tellement longtemps. C’était important pour moi aussi. Je ne suis pas un buteur mais j’étais très content. Je devrais essayer plus souvent car le ressenti est incroyable » .

Vitinha l’affirme, le PSG « ne craint personne »