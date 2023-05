Le RC Lens prépare un gros coup de poker !

La rédaction

Ce dimanche, le RC Lens se rend sur la pelouse de Lorient, avec pour objectif de conserver sa 2ème place au classement. Alors que l’OM pointe seulement à deux petits points des Lensois, les hommes de Franck Haise devront composer sans leur taulier défensif Kévin Danso suspendu. Conséquence de cette absence, Jean Onana pourrait démarrer la rencontre en défense centrale.

Le RC Lens réalise une saison absolument fantastique. Sous la houlette de Franck Haise, les sangs et or pointent à la 2ème place du championnat, alors qu’il ne reste plus que trois rencontres à disputer. Mais l’OM rode en embuscade, et bien que les Lensois soient sortis vainqueurs du choc face aux Marseillais le 6 mai dernier (2-1), le club phocéen ne compte pas se laisser abattre aussi facilement. Ainsi, la rencontre de ce dimanche sur la pelouse de Lorient ressemble fortement à une obligation de s’imposer pour Lens.

Jean Onana prêt à dépanner au poste de défenseur central

Mais cette rencontre va obliger Franck Haise à trouver des solutions défensives. Et pour cause, le week-end dernier face à Reims (victoire 2-1 des Lensois), Kevin Danso, véritable taulier de la défense lensoise cette saison, a été expulsé. Ainsi, le milieu de terrain de formation Jean Onana pourrait le remplacer face à Lorient. « J'ai des qualités un peu similaires à Danso (suspendu). J'ai fait toute la semaine en défense centrale. Je suis pivot, donc c'est moins difficile pour moi de jouer comme défenseur. Je l'ai déjà fait » , affirme d’ailleurs ce dernier en conférence de presse.

« Les erreurs se payent cash » en défense selon Onana