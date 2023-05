Le RC Lens tente un énorme transfert, l'OM peut jubiler

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours à l'affût de jolis coups sur le mercato, le RC Lens se serait lancé dans une énorme bataille pour le transfert de Gift Orban, qui réalise une magnifique seconde partie de saison en Belgique avec Gent. Une arrivée qui pourrait compenser le possible départ de Loïs Openda, suivi par l'OM notamment.

Ces dernières saisons, le RC Lens a démontré sa capacité à se renforcer de façon efficace sur le mercato. Et alors qu'une qualification en Ligue des champions est en excellente voie, les Sang-et-Or prospecte sur le marché et aurait trouvé le prochain crack.

Gift Orban dans le viseur du RC Lens ?

En effet, selon les informations de Sports Zone , le RC Lens s'intéresse de près à Gift Orban. L'attaquant de 20 ans a rejoint Gent cet hiver en provenance de Stabaek et il réalise une seconde partie de saison exceptionnelle avec 19 buts inscrits en 19 apparitions. Mais la concurrence dans ce dossier est impressionnante puisque Francfort, Dortmund, l’AS Monaco, Benfica, Manchester United, RB Leipzig, l’Inter Milan, et le LOSC sont également dans le coup.

Le remplaçant de Loïs Openda ?

Une arrivée de Gift Orban pourrait ainsi compenser l'éventuel départ de Loïs Openda, lui aussi recruté en provenance de la Belgique. Une bonne nouvelle pour l'OM qui est régulièrement cité parmi les prétendants pour le transfert du buteur du RC Lens.