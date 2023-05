Fiasco au PSG, le patron du vestiaire dit tout

Jean de Teyssière

Lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain était confronté au Bayern Munich. Malheureusement pour le PSG, zéro but marqué et trois encaissés plus tard, le club de la capitale quitte la tête basse la compétition. Comment expliquer cette énième déroute ? Marquinhos a sa petite idée.

Après une telle déception, c'est toujours difficile de comprendre les raisons de cette élimination en Ligue des Champions face au Bayern Munich. Pour la deuxième fois consécutive, le PSG s'est fait éliminer en huitième de finale de la Ligue des Champions. Quand on sait que c'est l'un des objectifs prioritaires du club parisien, les supporters doivent s'attendre à des explications...

« Une Coupe du monde, ça demande beaucoup d'énergie »

Dans une interview accordée à L'Équipe en marge de sa prolongation de contrat, Marquinhos tente d'expliquer les raisons d'une telle désillusion : « Cette saison était particulière. Il y a eu la Coupe du monde avec des joueurs qui sont allés loin dans la compétition. On n'a pas vraiment eu le temps de couper après et de penser à autre chose. Une Coupe du monde, ça demande beaucoup d'énergie, d'émotions... On a eu des difficultés en revenant en club dans les résultats, les blessures... »

Messi : «Ils se foutent de notre g**ule», le PSG humilié https://t.co/yKntLIgVgh pic.twitter.com/PxLE26f9xc — le10sport (@le10sport) May 19, 2023

« On travaille du mieux possible pour la gagner »