Le PSG a menti à Mbappé ?

Thomas Bourseau

Nasser Al-Khelaïfi et Kylian Mbappé se seraient mis d’accord l’été dernier pour que le joueur ne touche pas sa prime de fidélité, mais qu’il soit réintégré dans le groupe de Luis Enrique et puisse jouer aussi régulièrement qu’avant. Mais l’annonce de son départ cet hiver a redistribué les cartes et Mbappé se sentirait trahi par son président.

Kylian Mbappé voulait que tout le monde s’y retrouve au PSG pour son départ. C’est le discours qu’il avait tenu après la victoire parisienne face au Toulouse FC en janvier pour le Trophée des champions (2-0). C’est pourquoi après des négociations estivales, Mbappé a pris la décision de ne pas recevoir sa prime de fidélité à 80M€ pour que le club ne se sente pas lésé comme L’Equipe l’a révélé ce mercredi.

Al-Khelaïfi n’a pas tenu parole ?

Et pourtant, malgré cela, Kylian Mbappé estime que Nasser Al-Khelaïfi n’aurait pas tenu ses engagements estivaux. En effet, le joueur avait accepté de ne pas toucher sa prime si en contrepartie le président du PSG le réintégrait au groupe de Luis Enrique, dont il avait été écarté pendant près de trois semaines de fin juillet à la mi-août, et qu’il pouvait rejouer normalement avec le club.

Une punition extrasportive de Luis Enrique aux yeux de Kylian Mbappé ?

Kylian Mbappé n’aurait pas du tout apprécié le fait d’avoir été beaucoup moins utilisé depuis l’annonce de son départ en interne à la mi-février. Aux yeux du meilleur buteur de l’histoire du PSG, Luis Enrique l’aurait souvent mis de côté pour des raisons autres que sportives.