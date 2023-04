Il lâche une accusation contre les stars du PSG

La rédaction

Le PSG vit un début d'année 2023 très compliqué avec une élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions face au Bayern (3-0 score cumulé) puis au même stade de la compétition en Coupe de France face à l'OM (1-2). L'attitude de ses stars est souvent remise en question avec notamment un problème d'envie pointé du doigt et remis sur la table par l'ancien joueur du PSG Éric Rabesandratana.

Face à Nice samedi soir (2-0), le PSG a montré un visage plus serein même s'il a du compter sur un Gianluigi Donnarumma des grands soirs pour repartir du sud de la France avec les trois points. Entre temps, Lionel Messi et Sergio Ramos ont marqué les deux buts parisiens qui peuvent recevoir leur dauphin, le RC Lens dans de meilleures dispositions la semaine prochaine que s'ils avaient perdu...

«Les joueurs parisiens sont dans un certain confort»

Sur les ondes de France Bleu Paris , Éric Rabesandratana était soulagé de cette victoire, mais pas convaincu : « On a tendance à dire que l’important ce sont les trois points. Bon, hier, il y a eu quelques petites choses, mais c’est vrai que cette victoire était indispensable. Sans ces trois points-là, le choc face à Lens aurait été très difficile à jouer en vue de la course au titre. Après, dans le jeu, dans le spectacle, il n’y a pas grand-chose à se mettre sous la dent tout de même. (…). Les joueurs parisiens sont dans un certain confort. Ils ont de la chance. Ils se trouvent dans un club plutôt sympa et qui les paye gracieusement. »

«C'est un peu inquiétant»