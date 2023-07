«Cet ignoble charo» : Il balance une nouvelle tromperie de Neymar

Thibault Morlain

Dernièrement, Neymar a fait parler de lui pour ses problèmes conjugaux. En effet, le joueur du PSG avait dû s’excuser publiquement alors qu’il avait trompé sa compagne, Bruna Biancardi, elle qui est pourtant enceinte. Mais voilà que Neymar n’aurait pas appris de ses erreurs. Le naturel serait vite revenu au galop pour l’international brésilien du PSG qui aurait visiblement à nouveau fauté…

Depuis le mois de février et sa blessure à la cheville, Neymar n’a plus foulé les terrains de football. Cela n’a cependant pas empêché le joueur du PSG de faire parler de lui. Mais de la plus mauvaise des manières toutefois… En effet, Neymar s’est retrouvé au coeur de nombreuses polémiques. Dernièrement, le Brésilien a notamment écopé d’une amende de 3M€ suite à des infractions concernant les travaux d’une de ses maisons au Brésil. Il y a également tous les problèmes avec sa compagne, Bruna Biancardi. Si Neymar a bien annoncé une bonne nouvelle, attendant une petite fille, c’est loin d’être tout rose dans le coup puisque le joueur du PSG a trompé sa petite-amie, ayant même présenté ses excuses sur ses réseaux sociaux suite à cette affaire.

« Neymar a encore fauté »

Si Neymar et Bruna Biancardi sont toujours ensemble malgré cette affaire de tromperie, le joueur du PSG aurait à nouveau fauté. Au micro de son émission sur Europe 2 , c’est Guillaume Genton qui a balancé cette nouvelle histoire sur le Brésilien. Après avoir déjà raconté que Neymar lui avait piqué sa petite-amie, il a ainsi lâché : « Neymar a encore fauté, Neymar le charo. Je n’ai pas peur de le dire, je le conchie Neymar. J’en ai marre de cet ignoble charo. Il a encore trompé sa meuf. Je vous jure que c’est vrai ».

« Je connais au moins 3-4 personnes qui ont couché avec Neymar »