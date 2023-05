«Ma copine m’a trompé avec Neymar», il balance une incroyable histoire en direct

Thibault Morlain

Aujourd’hui, Neymar est en couple et il attend d’ailleurs un heureux événement puisque sa compagne, Bruna Biancardi est enceinte. Mais voilà que la vie amoureuse fait l’objet de certaines anecdotes. Guillaume Genton, animateur radio, a d’ailleurs livré une histoire à ce sujet expliquant qu’une de ses anciennes petites amies l’avait trompé avec le joueur du PSG.

Neymar est-il un spécialiste pour piquer les copines des autres ? Récemment, le chanteur Maluma avait balancé à propos du numéro 10 du PSG : « J’avais rompu avec elle et puis j’ai vu qu’ils étaient ensemble là-bas. Mais ça n’a pas blessé mon ego ou quoi que ce soit. Quand tu romps avec une femme, quand tu lui donnes ton dernier baiser ou câlin, elle n’est plus ta femme. Au revoir et nous sommes partis ».

PSG : Kylian Mbappé lâche une bombe et ce n’est pas une surprise ! https://t.co/Fv84KZhrB9 pic.twitter.com/0A6zHYXzwH — le10sport (@le10sport) May 29, 2023

« Même Neymar je ne suis pas allée le voir »

Et voilà que quelqu’un d’autres a vécu le même scénario avec Neymar : Guillaume Genton. Présentateur de la matinale d’ Europe 2 , il a raconté son histoire à propos du Brésilien. Il a alors expliqué au micro de son émission : « J’avais une petite copine, ça faisait quelques mois qu’on se fréquentait. Elle n’arrêtait pas de me dire que elle était fidèle, quand elle voyait un mec qu’il n’y avait aucun autre mec autour d’elle. Un jour, on a fait un break, d’une ou deux semaines. Après, on s’est remis ensemble et elle me regarde et me dit : « Tu sais que pendant notre pause, je n’ai rien fait du tout, même le mec le plus séduisant, même Neymar je ne suis pas allée le voir ». Je ne sais pas pourquoi elle me parle de Neymar, je me dis que c’est bizarre ».

« Il y a eu un truc, elle a avoué après »