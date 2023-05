PSG : Neymar dans la tourmente, le clan Galtier monte au créneau

Jean de Teyssière

Le récent voyage de Neymar à Monaco pour assister au Grand Prix a donné lieu à différentes réactions. Du côté des supporters, on y a peu goûté tandis qu'au sein du club du Paris Saint-Germain, ce voyage est perçu comme étant une provocation. Le clan Neymar affirme ne pas avoir à donner d'explications alors que le clan Galtier minimise cette polémique en défendant son joueur.

L'apparition dimanche dernier de Neymar, canette Red Bull à la main, tout sourire sous le soleil monégasque avait de quoi faire parler. Absent la veille lors du match face à Strasbourg qui a sacré son équipe du PSG, le Brésilien était le seul joueur du club qui manquait à l'appel pour ces festivités. Une situation qui rappelle un peu le voyage de Lionel Messi en Arabie Saoudite.

Le PSG vit ce voyage comme une provocation

Lorsque Neymar a été vu en Principauté pour assister au Grand Prix de Monaco, les regards se sont tournés vers le PSG. Il faut dire que depuis la sanction qui avait touché Lionel Messi à la suite de son voyage non-autorisé en Arabie Saoudite, la réaction du PSG concernant Neymar sera scrutée. Au sein du club, ce voyage de Neymar à Monaco est perçu comme une provocation et semble montrer que le Brésilien ne compte pas se laisser dicter son agenda par un club qui souhaite le voir partir cet été. C'est en tout cas les informations apportées ce lundi par L'Équipe .

Neymar et Messi vont tout chambouler pour l'après-Galtier https://t.co/6lC6RfM7hG pic.twitter.com/4P4mdYejjD — le10sport (@le10sport) May 28, 2023

Galtier défend Neymar