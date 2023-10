Une star de l’OM commet une erreur fatale, le calvaire continue ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le 8 octobre dernier, Pierre-Emerick Aubameyang inscrivait son premier but sous le maillot de l'OM après des semaines de disette. Le Gabonais espérait enchaîner face à l'OGC Nice ce samedi et a eu l'occasion de marquer. Mais comme souvent depuis le début de la saison, le buteur a loupé le coche. Quelques minutes plus tard, le club niçois parvenait à trouver le chemin des filets...

Pierre-Emerick Aubameyang peut se mordre les doigts. La star de l'OM a eu l'occasion d'offrir la victoire à son équipe face à l'OGC Nice. Seul face au gardien, le buteur ne trouvait pas le cadre. Le tournant de match puisque quelques minutes plus tard, Evann Guessand offrait la victoire à son équipe (1-0).

Le raté d'Aubameyang, le tournant du match

Alors au moment d'analyser ce match au micro de RMC , Kévin Diaz n'a pu s'empêcher de revenir sur l'action d'Aubameyang. « Aujourd'hui, je suis désolé, je ne peux pas analyser ce match de Nice sans parler de l'occasion énorme loupée par Pierre-Emerick Aubameyang, sans mentionner le bon match des Marseillais » a lâché le chroniqueur.

« Si Aubameyang avait marqué... »