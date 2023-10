Désillusion pour l'OM, cette recrue enrage

Arnaud De Kanel

Rassuré avec son succès juste avant la trêve face au Havre, et pouvant compter sur un groupe au complet, l'OM était confiant avant de se déplacer à Nice samedi soir. Malgré tout, les hommes de Gennaro Gattuso se sont inclinés face aux Aiglons au terme d'un match assez équilibré, qui laisse des regrets à la recrue Renan Lodi.

Cruelle désillusion pour l'OM. Battu un petit but à zéro, le club phocéen voit le podium s'éloigner de plus en plus. Arrivé cet été en provenance de l'Atletico Madrid, Renan Lodi estime que l'OM méritait de remporter cette rencontre.

«Abattu», le vestiaire de l’OM craque https://t.co/C9Hvw1N3CB pic.twitter.com/1BtrMAmzcl — le10sport (@le10sport) October 22, 2023

«S'il y a une équipe qui aurait dû gagner aujourd'hui, c'est nous»

Le latéral gauche a fait part de son sentiment en zone mixte : « Nous, bien sûr, ne sommes pas contents du résultat. Mais s'il y a une équipe qui aurait dû gagner aujourd'hui, c'est nous. C'était nous, car nous avons eu 5 chances claires de marquer. Ils ont marqué et ont fait un but. Mais le travail continue et je pense que nous sommes en chemin. » Renan Lodi préfère rester confiant pour la suite.

«Il n'y a pas d'inquiétude»