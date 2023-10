OM : Gattuso lâche un message surprenant

Hugo Chirossel

Samedi soir, Gennaro Gattuso dirigeait sa quatrième rencontre depuis son arrivée à l’OM lors du déplacement sur la pelouse de l’OGC Nice. Les Olympiens se sont inclinés pour la troisième fois de la saison en championnat, mais le technicien italien a tenu à rester positif et s’est dit satisfait du match de ses hommes.

Après avoir renoué avec le succès juste avant la trêve internationale face au Havre (3-0), l’OM s’est de nouveau incliné samedi soir sur la pelouse de l’OGC Nice (1-0). Les Olympiens ont cédé en fin de match, après l’expulsion de Leonardo Balerdi qui a mené au but victorieux d’Evann Guessand.

«Je n'ai rien à reprocher à l'équipe»

Une défaite frustrante pour l’OM, qui jusque-là n’avait pas concédé beaucoup d’occasions et avait même eu l’opportunité de prendre l’avantage. Notamment par l’intermédiaire de Pierre-Emerick Aubameyang, qui s’est incliné dans son face-à-face avec Marcin Bulka. Gennaro Gattuso a malgré tout tenu à positiver après la rencontre.

«Je les félicite»