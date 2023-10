Un joueur de l’OM flambe, il calme tout le monde

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Jonathan Clauss n'a pas loupé son retour en équipe de France. Aligné sur le côté droit de la défense, le joueur de l'OM a joué un grand rôle dans la victoire des Bleus en offrant, notamment, une passe décisive à Kylian Mbappé face aux Pays-Bas. Mais selon l'avis de Frédéric Piquionne, Clauss a encore une longueur de retard sur Jules Koundé, absent en raison d'une blessure.

Jonathan Clauss a souffert ces derniers mois. Non-convoqué par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde 2022, le joueur de l'OM a fait le vide dans sa tête durant l'intersaison. Désormais débarrassé de ses mauvaises pensées, le latéral droit se lâche sous le maillot de l'OM. Sa bonne saison lui a permis de retrouver l'équipe de France et de prendre sa revanche. Clauss a profité de la blessure de Jules Koundé pour obtenir une place de titulaire face aux Pays-Bas (victoire 1-2). Et le joueur a réussi sa partie, créant le danger à chacun de ses centres.

« Il a fait un vrai mach de latéral droit »

« Il a fait un vrai mach de latéral droit. Il a été à la hauteur. Didier Deschamps l’attendait et il a répondu. Il monte, il descend. Il a du coffre ! Mais il a surtout été décisif dès son premier centre et cette passe décisive pour Kylian Mbappé. Il a été précis sur quasiment tous ses centres. C’était millimétré. Chaque fois, ils ont été dangereux. Son activité et cette qualité de centres m’ont rappelé Willy Sagnol » a noté Frédéric Piquionne, ancien buteur de l'ASSE.

« S’il passe devant Koundé ? Je ne pense pas »