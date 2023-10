OM : Aubameyang, Galtier... Il tente du lourd au mercato

Arnaud De Kanel

L'arrivée de Stéphane Tessier à l'OM a eu un impact sur les derniers mercato du club phocéen. Bien qu'en charge du financier et de l'administratif avant cette semaine, l'homme de 48 ans a usé de son influence grandissante dernièrement afin de pousser Pablo Longoria à recruter Pierre-Emerick Aubameyang et en glissant le nom de Christophe Galtier.

En attendant l'arrivée d'un nouveau directeur sportif, Stéphane Tessier a récupéré cette casquette cette semaine. Une de plus pour celui qui dirige déjà les finances et l'administratif de l'OM depuis mars 2022. Il faut dire qu'il s'en sort plutôt bien et que son travail plait à Pablo Longoria, à tel point qu'il se permet même de venir mettre son nez sur le mercato.

Un joueur de l'OM impressionne, c'est totalement validé https://t.co/OLppeyzstv pic.twitter.com/hRfg5Vppa7 — le10sport (@le10sport) October 14, 2023

Tessier à l'origine des dossier Galtier et Aubameyang ?

Selon les informations de La Provence , Stéphane Tessier aurait en effet poussé pour la venue de Pierre-Emerick Aubameyang cet été. Mais ce n'est pas tout. Suite au départ d'Igor Tudor, il aurait glissé le nom de Christophe Galtier à l'oreille de Pablo Longoria. Son influence se ferait également ressentir au sein de l'organigramme.

Des anciens de l'ASSE à l'OM grâce à Tessier

D'après certains détracteurs, Stéphane Tessier aurait également participé à la venue de Grégory La Mela, le directeur commercial, de Franckie Tourdre, le directeur de la communication, ainsi que de Ludovic Paradinas, le responsable du scouting pour le centre de formation. Ils partagent tous un point commun : celui d'être passé par l'ASSE, comme Tessier.