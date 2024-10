Un joueur de l'OM avec Messi, c'est validé !

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille a vécu une saison dernière chaotique, mais elle a tout de même permis à certains leaders de s’affirmer. C’est le cas de Leonardo Balerdi, qui a gravi les échelons au sein du club depuis son arrivée en 2020 et qui cet été, a été nommé capitaine par Roberto De Zerbi.

C’est une trajectoire qui force le respect. Régulièrement en première ligne face aux critiques, Leonardo Balerdi a su changer sa situation dans un contexte très défavorable et est désormais l’un des leaders de l’OM. Arrivé cet été, Roberto De Zerbi a souhaité miser gros sur le défenseur central de 25 ans, qui a récemment franchi un nouvel échelon important dans sa carrière.

Le nouveau Balerdi

Le 10 octobre dernier, Leonardo Balerdi a en effet fait son grand retour avec sa sélection. Il avait en effet connu assez jeune ses premières sélections en novembre 2019, mais depuis plus rien. Son retour en forme avec l’OM lui a donc permis de revenir dans les petits papiers de Lionel Scaloni et donc d’évoluer aux côtés de Lionel Messi et des autres Champions du Monde. Les médias argentins laissent d’ailleurs entendre qu’il pourrait être à nouveau appelé pour la trêve internationale de novembre, tout comme son coéquipier Géronimo Rulli.

« S'il a été sélectionné dans l’équipe nationale championne du monde, c’est qu’il a des qualités »

Son compatriote Renato Civelli s’est réjouit de ce retour en sélection, assurant que Leonardo Balerdi a toutes les qualités pour réussir avec l’Albiceleste... comme avec l’OM ! « Quand tu prends un carton rouge immérité, que tu te blesses, que tu marques un but contre ton camp dans un match si important, c’est difficile. Mais je ne suis pas inquiet » a expliqué l’ancien défenseur marseillais, d’après L’Equipe. « Leo n’est pas un gamin, il a la tête sur les épaules. Il avait plus de mal au début, après avoir brûlé énormément d’étapes, mais il a trouvé sa maturité comme joueur. S'il a été sélectionné en octobre dans l’équipe nationale championne du monde, c’est qu’il a des qualités ».