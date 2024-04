Un «grand dirigeant» est annoncé à l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Aujourd'hui à l'Udinese, Florian Thauvin n'a passé que très peu de temps sous les ordres de Pablo Longoria à l'OM. Mais ce laps de temps lui a permis de se faire un avis sur le dirigeant espagnol. Selon lui, le club marseillais a la chance d'être dirigé par ce responsable, qui connaît le milieu du football comme sa poche.

Pablo Longoria vient de fêter ses trois ans à la tête de l'OM. Acclamé en début de mandat, le dirigeant espagnol a vu sa côte de popularité baisser. Les résultats médiocres enregistrés par le club marseillais y sont pour beaucoup. Ses choix sportifs n'ont pas, non plus, eu le résultat escompté. Pourtant, Florian Thauvin n'est pas avare de compliments lorsqu'il s'agit d'évoquer Pablo Longoria. Lors d'un entretien accordé à TNT Sports, l'ancien joueur de l'OM a rendu hommage au dirigeant espagnol, qui avait déjà tenté de le recruter lors de son passage au FC Valence (2018-2019).

« C'est quelqu'un d'ultra performant »

« Il regarde tous les matches, il regarde tous les joueurs de chaque équipe, que ce soit le groupe pro ou ceux qui évoluent dans les équipes de jeunes. Il connaît extrêmement bien le football parce qu'il est passé par des grands clubs. Il connaît parfaitement le milieu. C'est quelqu'un d'ultra performant (…) Je lui souhaite tout le meilleur parce que c'est un très grand dirigeant » a déclaré le joueur de l'Udinese.

Thauvin fait son mea-culpa