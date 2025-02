Polémique avec le PSG : L’OM reçoit une réponse cash !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Selon une enquête du média Massilia Zone, un opérateur VAR supporter du PSG aurait officié lors de plusieurs matchs de l’OM. Un sujet évoqué par Roberto De Zerbi vendredi en conférence de presse et qui poserait un problème d’éthique. Hawk Eye, entreprise chargée de l’assistance vidéo, a répondu à la polémique.

Dans une saison marquée par plusieurs polémiques entre l’OM et les arbitres, Massilia Zone a fait des révélations étonnantes cette semaine. En effet, un opérateur VAR qui s’est clairement affiché comme un fervent supporter du PSG sur les réseaux sociaux aurait officié lors de plusieurs rencontres de l’Olympique de Marseille cette saison.

« Le fait qu'un arbitre VAR soit un supporter du PSG, ça m'a énervé »

« Généralement, je ne sais pas qui est l'arbitre. Je ne crois pas que les arbitres soient de mauvaise foi. J'espère qu'il fera un bon match et sera serein », a déclaré Roberto De Zerbi en conférence de presse à propos de la nomination de Jérémy Stinat pour arbitrer la rencontre entre Auxerre et l’OM ce samedi, avant d’évoquer la polémique soulevée par Massilia Zone. « Ce qui m'embête, c'est cette chose sur l'arbitre assistant vidéo du VAR. Si vous êtes supporter, vous êtes au stade. Le fait qu'un arbitre VAR soit un supporter du PSG, ça m'a énervé. On est tous égaux. Je n'ai jamais vu ça et c'est énervant pour nous et les supporters. Il faut en parler et éclaircir ce sujet. »

« Les opérateurs VAR ne peuvent en aucun cas influencer l’issue d’un match »

Si la direction technique de l'arbitrage n’a pas répondu aux sollicitations de La Provence sur le sujet, Hawk Eye, l’entreprise chargée de la VAR, a accepté de le faire : « Nos collaborateurs sont sélectionnés et formés pour répondre aux exigences imposées par le système VAR. Leur travail est constamment évalué en interne, ainsi que par la Direction de l’Arbitrage. Les opérateurs VAR ne peuvent en aucun cas influencer l’issue d’un match. C’est l’arbitre central, aidé de ses assistants terrains et vidéo, qui dirige le jeu prend les décisions en conséquence. Nous accordons une importance particulière à la protection et au respect de la vie privée de chacun. Nous ne ferons pas d’autre commentaire sur le sujet. »