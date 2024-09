OM : Une grosse erreur dénoncée en direct !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Blessé à la cuisse face à Toulouse et absent du match contre l'OGC Nice, Leonardo Balerdi faisait son retour dans le onze de Roberto De Zerbi pour défier les rivaux lyonnais dimanche soir. Mais l'Argentin n'aura pas mis longtemps avant de commettre deux fautes qui lui ont valu chacune un carton jaune, et donc une exclusion à la 5ème minute. Une erreur qui aurait pu coûter cher aux Marseillais, finalement vainqueurs (3-2).

Dans ce choc de la 5ème journée de Ligue 1 entre l'OL et l'OM, les Marseillais ont fini par prendre le dessus sur leurs grands rivaux alors que la soirée avait mal débuté. Auteur d'une faute dès les premières secondes du match sur Tolisso, Leonardo Balerdi avait été averti une première fois. Sa deuxième faute 4 minutes plus tard a été fatale.

À l’OM, il «rêve» de faire tomber le PSG ! https://t.co/RtsosyjXdx pic.twitter.com/tL90slACiH — le10sport (@le10sport) September 23, 2024

« Il tombe dans le piège »

Attiré par Alexandre Lacazette, Leonardo Balerdi a commis une faute synonyme de deuxième carton jaune, une erreur qui aurait pu avoir de fortes conséquences. « On peut me contester le carton, on peut me dire que ce n’est pas juste, je veux bien accepter toutes les discussions. Néanmoins, Balerdi qui faisait son retour, il a le feu dans les premières minutes car il veut trop en faire. Il fait la première faute, la deuxième il n’est pas malin. Il tombe dans le piège » affirme Daniel Riolo dans l'After Foot de RMC.

Une exclusion record

Absent des deux derniers matches, Leonardo Balerdi n'a pas connu un retour heureux. L'Argentin n'a même pas eu le temps de transpirer qu'il était déjà exclu de la pelouse du Groupama Stadium. D'ailleurs, depuis plus de 15 ans, aucun joueur n'avait été exclu si rapidement après 2 cartons jaunes.