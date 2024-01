OM : Traumatisé par Messi, Gattuso prend une grande décision

Hugo Chirossel

Arrivé sur le banc de l’OM en septembre dernier, cela fait maintenant près de 10 ans que Gennaro Gattuso a raccroché les crampons pour enfiler le costume d’entraîneur. S’il a toujours pensé à cette reconversion, affronter le FC Barcelone de Lionel Messi, Ronaldinho et consort a été un déclic pour le technicien italien.

Âgé de 45 ans, Gennaro Gattuso a déjà une bonne expérience en tant qu’entraîneur. L’Italien avait entamé sa reconversion de côté de Sion, où il a fini sa carrière de joueur. Il est ensuite passé par Palerme, OFI Crète, Pise, avant de débarquer à l’AC Milan, puis à Naples, Valence et enfin l’OM depuis septembre dernier.

« Il s'est passé quelque chose en moi »

Gennaro Gattuso a toujours ressenti l’envie de devenir entraîneur, mais c’est en affrontant le FC Barcelone de Lionel Messi, Ronaldinho, Xavi et Iniesta qu’il a eu un déclic : « Si j’ai toujours pensé à devenir entraîneur ? J'ai toujours réfléchi au jeu, oui. Et vers 27-28 ans, on a commencé à jouer contre le Barça de Xavi, Iniesta, Ronaldinho, Messi. Il s'est passé quelque chose en moi. On courait quatre-vingt-quinze minutes, je faisais un marathon à chaque match contre eux et je touchais trois ou quatre fois le ballon . »

« C'est là que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la question »