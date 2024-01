Arrivé à l'OM, Gattuso monte au créneau

Hugo Chirossel

Après avoir entraîné en Suisse, en Italie et en Espagne, Gennaro Gattuso a découvert la Ligue 1 depuis septembre dernier et son arrivée à l’OM. Un championnat qu’il connaissait déjà un peu et pour lequel il a une grande estime. Selon lui, il est l’un de ceux qui se rapprochent le plus de la Premier League.

Passé notamment par Sion, l’AC Milan, Naples et Valence, Gennaro Gattuso a débarqué à l’OM en septembre dernier. Dans un entretien accordé à L’Équipe , le technicien italien a donné son avis sur la Ligue 1, qu’il découvre cette saison. Si le niveau du championnat de France fait parfois l’objet de critiques, Gattuso estime qu’il est très compétitif.

Mercato - OM : Il signe à Marseille, c'est le choc https://t.co/FkI5HIXwaL pic.twitter.com/zqLDCbYH7v — le10sport (@le10sport) January 6, 2024

« C'est l'un des Championnats qui se rapprochent le plus de la Premier League »

« La Ligue 1 ? Je la connaissais déjà, je regarde beaucoup de football. Cela a toujours été une compétition difficile et si vous prenez certains paramètres, physiques notamment, c'est l'un des Championnats qui se rapprochent le plus de la Premier League. Chaque équipe a des joueurs très rapides, certaines avec un jeu très vertical. Mais, depuis quelque temps, cela change et il y a six ou sept équipes qui aiment jouer au ballon, comme Lille, Nice, Monaco, Reims. Tactiquement, ce Championnat progresse beaucoup. Avant, quand tu prenais un défenseur central ou un milieu en Ligue 1, il fallait lui laisser le temps ; aujourd'hui, à mon avis, quand ils quittent ce Championnat, ils sont presque prêts », a déclaré Gennaro Gattuso.

« Cela donne des joueurs d'une grande qualité »