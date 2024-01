Mercato - OM : Gattuso déballe tout sur son arrivée à Marseille

Hugo Chirossel

Passé notamment par l’AC Milan, Naples et Valence, Gennaro Gattuso a fini par débarquer sur le banc de l'OM en septembre dernier afin de prendre la suite de Marcelino. Dans un entretien accordé à L’Équipe, le technicien est revenu sur les coulisses de son arrivée. Il n’a pas tardé à accepter la proposition de Pablo Longoria, malgré les difficultés qui l’attendaient.

Afin de succéder à Marcelino, démissionnaire le 20 septembre dernier, l’OM a jeté son dévolu sur Gennaro Gattuso. Un entraîneur qui restait sur une expérience de seulement six mois à Valence et qui s’était arrêtée en janvier 2023. Le technicien italien était en discussion avec l’OL, qui lui a préféré Fabio Grosso, et il n’a pas vraiment hésité au moment où Pablo Longoria lui a proposé de rejoindre l’OM.

« Il faut avoir deux vies pour dire non à une aventure comme celle-ci »

« Ma réaction quand l’OM m’a contacté ? Je sortais d'une semaine où j'avais parlé avec Lyon. Et trois ou quatre jours après l'interruption de mes discussions avec l'OL, Pablo (Longoria) m'a appelé. Je savais quel type d'équipe était l'OM, j'ai demandé une journée de réflexion pour donner ma décision. J'ai appelé mon staff, on a commencé à travailler, on s'est fait une idée. Et on a décidé de venir, sans aucune inquiétude ni hésitation. Parce que, je l'ai déjà dit, il faut avoir deux vies pour dire non à une aventure comme celle-ci, et moi je n'en ai qu'une », a expliqué Gennaro Gattuso, dans un entretien accordé à L'Équipe . L'entraîneur de 45 ans savait le défi qui l’attendait à l’OM, où il a trouvé un groupe de joueurs à l’écoute et des dirigeants prêts à le soutenir même dans les moments difficiles.

« J'ai trouvé un groupe de gars incroyables »