OM : Cette décision qui enverrait Gattuso à l’hôpital !

Alors qu’on a connu Gennaro Gattuso en tant que joueur, notamment au Milan AC, depuis quelques années maintenant, on découvre Gennaro Gattuso l’entraîneur. Aujourd’hui, c’est à l’OM que l’Italien officie. Mais quel joueur de technicien est-il ? A l’occasion d’un entretien accordé à la presse française, l’entraîneur de l’OM en a dit plus sur certaines de ses méthodes.

Après une riche carrière de joueur, Gennaro Gattuso, ancien milieu de terrain, a décidé de se reconvertir comme entraîneur. Le voilà d’ailleurs actuellement sur le banc de l’OM où il a remplacé il y a quelques mois maintenant Marcelino. Mais forcément, les temps ont changé et les habitudes également. Entre le temps où Gattuso était joueur et celui où il est désormais entraîneur, les générations ont évolué et les moeurs également. De quoi obliger par conséquent l’entraîneur de l’OM a s’adapter également…

« On appelle une ambulance et on m'emmène à l’hôpital… »

Dans un entretien accordé à L’Equipe ce samedi, Gennaro Gattuso s’est confié sur le genre d’entraîneur qu’il est. Interrogé notamment sur le fait d’imposer certaines règles à ses joueurs, celui qui dirige le groupe de l’OM a expliqué, avec ironie, à propos d’interdire les portables à table : « Si demain je leur dis que le téléphone est interdit à table, on appelle une ambulance et on m'emmène à l'hôpital pour m'interner. Il faut définir des priorités ».

« Si tu te bats contre les portables, c'est toi qui es inadapté »