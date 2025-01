OM : Règlement de comptes en plein direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mardi soir, l’OM a été éliminé de la Coupe de France par le LOSC aux tirs au but. Suite à a ce revers, le club phocéen avait, une fois n’est pas coutume, la dent dure contre l’arbitrage. Ce n’est pas la première fois que les dirigeants olympiens ont des problèmes avec les arbitres et ça commence à agacer Pablo Longoria. Le président de l’OM a alors souhaité régler ses comptes lors de son passage à la radio ce mercredi soir.

Le 22 septembre dernier, Medhi Benatia avait poussé un violent coup de gueule contre l’arbitrage après la victoire face à l’OL. S’estimant lésé à propos de certaines décisions, l’OM n’a pas hésité à le faire savoir publiquement. Malgré cette sortie, cela s’est répété à plusieurs reprises depuis et ça a encore été le cas ce mardi soir à l’occasion de la rencontre de Coupe de France face au LOSC. Mais voilà que pour l’OM, ça commence à faire beaucoup…

« On se sent spécialement visés »

Invité au micro de RMC ce mercredi, Pablo Longoria a alors souhaité régler ses comptes avec l’arbitrage français. En direct, le président de l’OM a ainsi fait savoir : « Je ne vais pas ici me victimiser, dire « c’est toujours contre l’OM ». Ce que je demande, c’est plus de cohérence, vis-à-vis de tout le monde. Et dans notre cas particulier, on se sent spécialement visés. Je ne sais pas si c’est à cause de nos déclarations en début de saison, ou parce qu’on a une position forte, parce qu’on est une équipe qui cherche à mettre la pression à très haut niveau… Pour moi ça fait partie du football, contrôler les petits détails, jouer avec le football.... Ici à l’OM on est tous passés par l’Italie et on cherche des joueurs avec ces actions hors football, ça nous fait plaisir et ça fait partie du football. Je ne sais pas si c’est à cause de ça. Mais ce que je disais précédemment, c’est que c’est bien que la DTA cherche de la transparence avec ses communiqués. Mais une autre chose, c’est les comportements pendant le match, les petites actions, comment tu te sens traité… La manière dont je me sens traité ici par les arbitres, c’est totalement différent de comment je me sentais traité en Espagne, ou en Italie ».

« Ici il n’y a pas de dialogue »

« J’ai travaillé pratiquement trois saisons en Espagne, j’ai eu un problème avec un seul arbitre qui m’avait très mal parlé, et on avait solutionné ça avec le dialogue. Mais ici il n’y a pas de dialogue, on ne se met pas dans la position de l’autre, c’est toujours une situation où l’arbitre exerce son autorité de manière véhémente, très autoritaire, et ne cherche pas le dialogue avec les joueurs, les dirigeants. Nous sommes tous acteurs du jeu, on a besoin de tout le monde, il faut une coopération. Mais pour cela il faut que les deux parties coopèrent », a poursuivi Pablo Longoria.