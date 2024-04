OM - PSG : En direct, il dénonce un gros problème !

Arnaud De Kanel

Comme souvent depuis que le Qatar a racheté le PSG, l'OM n'est pas parvenu à l'emporter face à son rival, s'inclinant même en supériorité numérique. Un nouveau coup d'arrêt pour les Phocéens qui n'arrivent pas à faire chuter une équipe bien classée cette saison. Pour Jérôme Rothen, l'OM n'est tout simplement pas au niveau.

L'OM n'y arrive toujours pas face au PSG et plus globalement face aux équipes du Top 5. Dès que le niveau s'élève, les Olympiens montrent leurs limites et craquent bien trop souvent dans les moments importants. Malgré l'engouement autour du choc face au PSG, Jérôme Rothen ne s'attendait pas à une grande performance de l'OM.

«Je trouvais que la mission était impossible»

« Si les Marseillais peuvent avoir des regrets ? Non, je ne suis pas surpris parce qu’il y a un plafond de verre tout simplement pour l’olympique de Marseille sur ces matchs là et ça date du début de l’année. On ne va pas remonter à avant, mais il y a juste à regarder les affiches pour l’OM depuis le début du championnat. Dès qu’ils jouent une équipe du Top 5, les résultats ne sont pas bons. Je ne m’attendais pas à ce qu’ils perturbent, fassent un match nul ou qu’ils gagnent face au Paris Saint-Germain. Je trouvais que la mission était impossible et ça s’est avéré après ce match », a déclaré l'ancien milieu de terrain du PSG dans son émission Rothen s'enflamme sur RMC ce lundi. Il estime tout simplement que l'OM n'a pas le niveau sur ce type d'affiche.

«Je pense que l’OM n’est pas au niveau de ces matchs là »