OM : Le plan de De Zerbi va tomber à l'eau ?

Les choses sérieuses reprennent ce samedi pour l'OM qui se déplace sur la pelouse de Brest, troisième de Ligue 1 la saison passée. Pour sa grande première en match officiel, Roberto De Zerbi aurait l'intention d'aligner un milieu composé de Pierre-Emile Hojbjerg et Ismaël Koné. Or, la présence du Canadien pourrait être compromise.

De son côté, l'OM reprendra samedi avec un déplacement périlleux à Brest. Pour avoir la maitrise au milieu de terrain, Roberto De Zerbi compterait sur deux recrues.

Un milieu Hojbjerg-Koné pour démarrer la saison ?

D'après les informations de L'Equipe, le coach de l'OM souhaiterait en effet associer Pierre-Emile Hojbjerg et Ismaël Koné. Roberto De Zerbi n'a pas vraiment d'autre choix puisque Geoffrey Kondogbia est suspendu, que Jordan Veretout est dans le loft et qu'il ne donne pas l'impression de donner sa chance à Azzedine Ounahi. Or, son plan pourrait être mis à mal.

Koné absent de l'entrainement

A la veille de leur déplacement dans le Finistère, les Marseillais étaient à l'entrainement ce vendredi matin. Séance à laquelle n'a pas participé Ismaël Koné sur qui Roberto De Zerbi compte pour la rencontre de samedi. Valentin Carboni est également absent. A noter la présence de Valentin Rongier qui pourrait bien être la surprise du week-end s'il est à 100% et que Koné est indisponible. A suivre...