OM : Les premières surprises de De Zerbi dévoilées

C’est ce vendredi 16 août que la Ligue 1 reprend ses droits avec un premier match entre Le Havre et le PSG. Pour revoir l’OM en action, il faudra patienter encore un peu puisque le rendez-vous est donné à ce samedi 17h face à Brest. Une rencontre très attendue du côté de la Canebière où on veut avoir ce que ça va donner avec Roberto De Zerbi aux commandes. Voilà d’ailleurs ce que devrait réserver l’Italien pour sa première composition en tant qu’entraîneur de l’OM en Ligue 1.

On avait quitté l’OM au terme d’une saison décevante achevée notamment sur une non-qualification pour une Coupe d’Europe. Voilà qu’on s’apprête à retrouver le club phocéen avec plus de hype que jamais. En effet, durant l’intersaison, ça a énormément bougé à Marseille. Jusqu’à présent, ce sont pas moins de 9 joueurs qui ont posé leurs valises dans le sud de la France et à cela, on peut également ajouter l’arrivée de Roberto De Zerbi comme entraîneur de l’OM. Alors que l’Italien semblait promis aux bancs des plus grands clubs européens, il a finalement été convaincu par Pablo Longoria. Et d’ici quelques heures, De Zerbi va faire ses grands débuts en Ligue 1 face à Brest ce samedi à 17h.

Mercato - OM : De Zerbi a tranché, un transfert inattendu se confirme https://t.co/gf3z6VzJRX pic.twitter.com/3qumNTmMPL — le10sport (@le10sport) August 16, 2024

Quelle équipe pour De Zerbi ?

A quoi faut-il alors s’attendre pour l’OM version Roberto De Zerbi face à Brest pour la première journée de Ligue 1 ? Ce vendredi, à la veille de cette rencontre, L’Equipe dévoile certains éléments de réponse sur l’équipe que devrait aligner l’entraîneur du club phocéen. Avec les suspension de Lilian Brassier et Geoffrey Kondogbia, on devrait alors retrouver une défense centrale composée de Leonardo Balerdi et Derek Cornelius. Au milieu de terrain, Pierre-Emile Højbjerg devrait être associé à Ismaël Koné.

Rulli numéro 1 ?

Arrivé ces dernières heures à l’OM, Elye Wahi devrait connaitre sa grande première en tant que titulaire. Quid également de celui qui sera dans les buts olympiens ? Alors que la hiérarchie est encore à déterminer entre Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange, on devrait avoir une première réponse ce samedi face à Brest. Et selon les informations du quotidien sportif, c’est l’Argentin, recruté pour 4M€ à l’Ajax Amsterdam, qui devrait débuter dans les buts de l’OM.