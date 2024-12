OM : L’attitude de De Zerbi choque le vestiaire

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avec Roberto De Zerbi, les joueurs de l’OM ont découvert un entraîneur passionné, mais également très exigeant. Le technicien italien demande beaucoup d'intensité et de précision de la part de son groupe à l’entraînement et peut parfois s’emporter lorsqu’il n’est pas satisfait, ce qui a pu choquer certains de ses jeunes joueurs.

Après avoir connu le paternaliste Jean-Louis Gasset, les rescapés du mercato estival ont découvert une autre personnalité avec Roberto De Zerbi. Si ce dernier sait aussi être proche de ses joueurs, l’exigence à l’entraînement est montée d’un cran à l’OM avec son arrivée.

De Zerbi, passion et exigence

Les joueurs ont pu en avoir un avant-goût avant même la reprise, lorsqu'ils ont reçu chacun un montage vidéo personnalisé de la part du staff de Roberto De Zerbi. Au quotidien, l’entraîneur de l’OM est très exigeant et dirige toutes les séances, comme indiqué par L'Équipe.

Des colères qui ont pu choquer à l’OM

Un gros travail est notamment effectué sur les sorties de balle, avec beaucoup de répétitions et de travail tactique. Ce qui passe par du onze contre zéro, sans opposition, et Roberto De Zerbi veut de la précision, que ce soit en ce qui concerne le placement ou la qualité des passes. Et quand il est mécontent, il n'hésite pas à le faire savoir à son groupe et peut s’emporter en lâchant quelques insultes en italien, ce qui a pu choquer certains jeunes joueurs de l’OM.