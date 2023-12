OM : Il annonce le match «le plus important de la saison»

Benjamin Labrousse

Au sortir de sa victoire face au Stade Rennais ce dimanche soir (2-0), l’OM n’a pas le temps de souffler. Le club phocéen enchaîne avec la réception de l’OL ce mercredi (21h) au Vélodrome. Un match rejoué donc, qui s’annonce d’ores et déjà capital pour la formation de Gennaro Gattuso, comme l’a confirmé le gardien Pau Lopez.

L’OM se relance. Mal embarqué en Ligue 1 ces derniers temps, le club phocéen a pris trois points importants ce dimanche soir en s’imposant face au Stade Rennais (2-0). Une victoire qui permet aux Marseillais de se retrouver 9ème de Ligue 1, avant de jouer son match en retard face à l’OL ce mercredi.

L’OM reçoit l’OL ce mercredi

Initialement prévue le 29 octobre dernier, cette rencontre avait été reprogrammée alors que de grave incidents avaient eu lieu aux abords du stade Vélodrome. En cas de succès face à Lyon, l’OM pourrait ainsi enchaîner avec un troisième succès consécutif toute compétition confondue.

« Il faudra être prêt »