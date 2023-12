Il quitte le club, l’OM lui rend hommage

Thomas Bourseau

Amine Harit, Didier Deschamps ou encore Jorge Sampaoli ont tous été invités par Téléfoot à parler de Dimitri Payet qui a fait ses adieux à l’OM lors du dernier mercato. Les trois hommes ont eu un discours élogieux envers le meneur de jeu de Vasco de Gama tant sur le terrain qu’en dehors.

Dimitri Payet est considéré comme une icône contemporaine de l’OM au vu de sa longévité au club phocéen. En effet, le Réunionnais a passé un total de huit saisons à l’Olympique de Marseille avec une coupure d’un an et demi à West Ham. De par son style de jeu et sa « grinta », Payet a fait son trou dans le coeur des supporters de l’OM.

Harit : «Tu nous manques beaucoup»

Parti à la dernière intersaison à Vasco de Gama, celui qui s’est dit « Marseillais à vie » par le passé a reçu divers messages dans le cadre d’une interview accordée à Téléfoot . Premièrement de son ancien coéquipier Amine Harit. « Tu nous manques beaucoup, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Ta joie de vivre, ta bonne humeur nous manque énormément au quotidien ».

Sampaoli : «Je ne l’oublierai jamais»

Passé sur le banc de l’OM de l’hiver 2021 à l’été 2022, Jorge Sampaoli est même allé plus loin en expliquant que Dimitri Payet est un joueur qui restera à jamais gravé dans sa mémoire. « On vit le même football, j’ai beaucoup d’estime pour lui. Je ne l’oublierai jamais ».

Deschamps : «Qu’il continue à prendre du plaisir et à en donner»