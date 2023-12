L'OM a frappé très fort avec Benatia

Benjamin Labrousse

Jeudi dernier, l’OM a officiellement introduit Mehdi Benatia au sein de son organigramme. L’ancien défenseur occupera une fonction de conseiller sportif au sein du club phocéen, et pourrait rapidement marquer de son empreinte la direction sportive marseillaise. D’autant que comme l’ont révélé Walid Regragui et Hervé Renard, Benatia ne manque clairement pas de compétences.

Son arrivée était attendue, elle a été confirmée ce jeudi par l’OM. Après le départ de l’ex-directeur du football Javier Ribalta, le club phocéen a décidé de faire appel à Mehdi Benatia. L’ancien défenseur du Bayern Munich ou encore de la Juventus occupera ainsi un poste de conseiller sportif à l’OM. Deux personnalités ayant côtoyé Benatia ont d’ailleurs affirmé que le Marocain était un futur grand dirigeant au vu de ses capacités.

« Il me disait de Francesco Farioli qu’il ferait de belles choses »

Auprès du Parisien , le sélectionneur du Maroc Walid Regragui s’est exprimé à propos de Mehdi Benatia. « Quand tu lui parles d’un joueur à Sassuolo ou d’un autre club, il connaît. En 2021, quand il était Karagumruk (Turquie), il me disait de Francesco Farioli qu’il ferait de belles choses. Pareil pour de Zerbi auparavant. Quand je vois ce que les deux proposent avec Nice et Brighton, je me dis qu’il avait déjà l’œil » . De plus, Regragui le décrit comme quelqu’un « d’imprégné dans le projet d’un club » , également capable de monter au créneau auprès de ses dirigeants.

« C’est un atout considérable »