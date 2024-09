OM : «Il a un don», De Zerbi est conquis par sa nouvelle star

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après cette première trêve internationale, la Ligue 1 est de retour ce week-end, et pour l'OM, le match face à Nice sera important. Les Phocéens ont effectué un bon début de saison, bien aidés par l'état de forme de Mason Greenwood. L'attaquant anglais fait des merveilles, et il fait l'unanimité auprès de ses dirigeants, mais il a également conquis Roberto De Zerbi.

Bien décidé à se remettre d'aplomb pour cette nouvelle saison, l'OM a accueilli Roberto De Zerbi à bras ouverts. L'entraîneur italien semble avoir fait ses preuves dernièrement, et pour le moment, les performances du club répondent aux attentes. L'ancien coach de Brighton peut s'appuyer sur Mason Greenwood, le meilleur buteur du championnat pour le moment.

Mercato : L’OM tente un gros coup, la réponse est brutale https://t.co/EmIHjsq6oq pic.twitter.com/Y1lHds4li5 — le10sport (@le10sport) September 13, 2024

Un joueur « hors du commun »

De passage en conférence de presse à la veille du match de Ligue 1 face à l'OGC Nice, Roberto De Zerbi n'a pas tari d'éloges à l'égard de Mason Greenwood. « Greenwood est un joueur qui a un don naturel hors du commun. Après tout, les joueurs décident le jeu. La différence se fait sur la qualité des choix. Lui fait presque toujours le bon choix au bon moment » avance le coach de l'OM.

« Je cherche surtout à lui trouver sa meilleure position »

Conquis par les débuts sportifs de Mason Greenwood, rejeté dans son pays en raison des accusations de violences conjugales dont il a fait l'objet, Roberto De Zerbi sait qu'il a un excellent joueur entre ses mains. « Je cherche surtout à lui trouver sa meilleure position. Parfois j'aime qu'il joue large, parfois je le voudrais plus à l'intérieur, plus près du but. C'est un joueur qui est très généreux sur le terrain, et j'aimerais que les attaquants soient plus rapides à la perte du ballon, à la reconquête pour interrompre l'action adverse et récupérer le ballon », a le technicien de l'OM.