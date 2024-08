OM : Déjà en galère, Wahi reçoit un conseil

Arnaud De Kanel

Copieusement sifflé lors de sa sortie dimanche, Elye Wahi s'est mis le Vélodrome à dos. Malgré une belle débauche d'énergie, l'attaquant marseillais a manqué de justesse à la finition et l'intraitable public marseillais lui a fait part de son mécontentement. Cependant, il ne doit pas s'attarder sur cet évènement selon Marc Libbra.

Elye Wahi pouvait difficilement imaginer pire scénario. En ratant trois énormes occasions lorsque son équipe menait d'un but, l'attaquant de l'OM a involontairement permis à Reims de rester dans le match. Les Phocéens ont même concédé le match nul alors qu'ils ont dominé la majeure partie de la rencontre. Impitoyable, le public du Vélodrome a hué Elye Wahi à sa sortie. Le Francilien doit rapidement tourner la page pour Marc Libbra.

«Il faut faire profil bas, s’arracher à l’entraînement»

« Bien sûr qu’il doit être triste, touché, autant par ses ratés que par la bronca. Mais il doit garder la tête froide, dédramatiser. Au fond, ce n’est pas grave. Il faut faire profil bas, s’arracher à l’entraînement. Sur ce point, je n’ai pas de doute sur son implication, il est plein de bonne volonté. À Lens, malgré des périodes difficiles, il a réussi de grands matches, surtout en Ligue des champions. Ce n’est pas anodin », a déclaré Marc Libbra dans les colonnes de La Provence. Il ne doute pas d'Elye Wahi.

«Il peut retrouver petit à petit confiance»

« Aujourd’hui, il a la chance d’être entouré par Greenwood qui est capable de prendre le relais à la finition. Bien sûr qu’il devra marquer pour se vider l’esprit et satisfaire le public, mais il peut retrouver petit à petit confiance en continuant à jouer son rôle de soutien, qu’il a, par exemple, très bien fait contre Reims. Ses décrochages, ses appels en profondeur, ses remises… Et puis, si l’OM marque le premier but, c’est aussi grâce à son appel au premier poteau qui libère l’espace à Harit », a ajouté l'ancien joueur de l'OM