OM : Danger pour Wahi, le vestiaire balance

Arnaud De Kanel

Décevant depuis qu'il est arrivé à l'OM, Elye Wahi n'a pas été titularisé par Roberto De Zerbi dimanche pour affronter le FC Nantes. C'est Neal Maupay qui a eu les préférences du coach italien et l'ancien joueur de l'ASSE a répondu présent en inscrivant le premier but de la rencontre. La place de titulaire de Wahi est donc menacée mais Quentin Merlin assure que la concurrence est saine entre les deux joueurs.

Elye Wahi connait un début de saison délicat avec l'OM. L'ancien attaquant du RC Lens n'a marqué qu'à deux reprises et il n'apporte pas assez dans le jeu. Eteint par Willian Pacho face au PSG, Wahi s'est assis sur le banc face au FC Nantes et il n'est même pas rentré en jeu, la faute à un très bon Neal Maupay. Le natif de Versailles a ouvert le score et il a livré un sacré duel à Nicolas Pallois. Sa prestation a de quoi inquiéter Elye Wahi qui fait face à un sacré concurrent.

Maupay marque les esprits

« C'est une bonne soirée. On avait à cœur de réagir après le revers du week-end dernier. On se devait de montrer du caractère et de faire un bon match. Je pense que tout le monde a répondu présent, donc c'est une bonne soirée. Jonathan est très fort en un contre un, et je l'avais dit avant le match : chaque fois qu'il est en position de faire une différence, il peut centrer, et je serais là. Voilà, je me place dans le dos du défenseur, et il me la met parfaitement. Ça fait du bien de marquer, de participer à la victoire. C'est important pour moi aussi, donc c'est cool », a déclaré Neal Maupay en zone mixte. Quentin Merlin a de son côté évoqué la concurrence entre ses deux coéquipiers.

«La concurrence entre Neal et Elye est positive»

« Je pense que son match reflète bien ce qu'est Neal Maupay. Il se bat, il ne calcule pas ses efforts. Techniquement, il est à l'aise, il sait garder les ballons. La concurrence entre Neal et Elye est positive », a assuré le latéral gauche de l'OM.