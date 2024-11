OM : Un joueur annonce la fin de son calvaire !

Arnaud De Kanel

Remis de sa blessure à la cuisse droite, Quentin Merlin effectuait son grand retour sur les terrains de Ligue 1 ce dimanche face à son club formateur, le FC Nantes. Titularisé d'emblée par Roberto De Zerbi, le latéral olympien avait forcément le sourire à l'issue de la rencontre car en plus de la victoire de son équipe, il a enfin regouté au jeu.

L'OM est le nouveau dauphin du PSG. Forts de leurs succès sur la pelouse de La Beaujoire, les hommes de Roberto De Zerbi prennent cette deuxième place à l'AS Monaco, battu un peu plus tôt dans le week-end par Angers. Cette rencontre face au FC Nantes marquait également le retour de Quentin Merlin aux affaires, lui qui était éloigné des terrains depuis près de deux mois.

OM : Le terrible constat sur ce transfert à 8M€ https://t.co/kBFPkPPgHX pic.twitter.com/ndH9B41KyG — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

«C'est important d'avoir gagné»

« Ça nous tenait à cœur de revenir avec une victoire, surtout après la défaite au Classico. C'est important d'avoir gagné, d'être deuxièmes au classement avec 20 points. Donc, c'est très bien pour la suite », a déclaré Quentin Merlin en zone mixte. Le latéral de l'OM est ensuite revenu sur sa longue absence.

«J'avais hâte de revenir»

« Je me suis senti très bien, pas de gêne particulière. J'étais affûté, j'ai bien travaillé pendant ma blessure. C'est compliqué pour moi d'être blessé, car j'aime le foot, je vis pour le foot. Mais j'ai travaillé autrement pour revenir plus fort. J'ai beaucoup bossé et fait preuve de patience, ce qui n'est pas ma qualité première, mais c'était nécessaire. J'avais hâte de revenir », a confié Quentin Merlin. Il retrouvera le Vélodrome vendredi prochain à l'occasion de la réception de l'AJ Auxerre.