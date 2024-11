«Il parle mal» : Grossier, il va se faire virer par l’OM ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dans les prochaines heures, le conflit entre Jean-Pierre Papin et Ali Zarrak pourrait prendre fin avec le départ de l'un des deux protagonistes. Président de l'OM, Pablo Longoria devrait rendre son verdict ce lundi. Pour Eric Di Méco, le Ballon d'Or 1991 devrait, de lui même, claquer la porte s'il peine à imposer ses idées au sein du club marseillais.

Entraîneur de l’équipe réserve, Jean-Pierre Papin a un gros problème avec Ali Zarrak. Ce dernier, responsable du groupe Pro 2, n’hésite pas à s’immiscer dans les affaires du Ballon d’Or 1991. C’en est trop pour l’ancien du Milan AC, qui s’est longuement entretenu avec Pablo Longoria. Le président de l’OM va endosser le rôle de juge dans cette affaire et rendre son verdict ce lundi.

« Ce monsieur parle mal aux gens »

Ancien membre de l’OM, Eric di Méco connaît bien Papin. Selon lui, Ali Zarrak ne se contenterait pas seulement d’intervenir. Il ferait aussi preuve d’une certaine vulgarité en interne. « Quand tu es entraîneur de la réserve, il y a toujours une distorsion entre ton envie d’être compétitif et de répondre aux exigences des professionnels. C’est un problème parce qu’un coach a envie de flamber et de terminer premier. Mais si tu veux que tes jeunes se rapprochent de la Ligue 1, il vaudrait mieux que la réserve monte en National 2. Il n’y a pas de problème avec De Zerbi, qui a d’autres chats à fouetter. Le problème est qu’il y a un directeur de la réserve qui a pris beaucoup d’ampleur, ça ne s’est pas bien passé. Ce monsieur parle mal aux gens paraît-il. Il y a un conflit entre ces deux hommes et la direction a du mal à trancher » a-t-il lâché.

Papin se fait interpeller

Di Méco conseille à Papin de quitter l’OM pour éviter de salir son image. « S'il y a des tensions, qu'il n'est pas désiré voire même jalousé, qu'est-ce qu'il fait là ? Je lui conseillerais de partir. Quoi qu'il arrive, il ne gagnera pas. Et en plus, ça fait mal aux supporters de voir une légende maltraitée » a-t-il déclaré sur RMC.