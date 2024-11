Vente OM : L’Arabie Saoudite pose un ultimatum !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La vente de l'OM demeure l'un des sujets favoris de Thibaud Vézirian. Régulièrement interpellé à ce sujet, le journaliste tente d'expliquer la durée de ce dossier et les nombreux rebondissements qui rendent un accord, aujourd'hui, délicat. Interpellé par un supporter marseillais, le journaliste a fait un point sur ce feuilleton.

L’histoire entre l’Arabie Saoudite et l’OM n’a pas encore débuté. Mais c’est à se demander si l’état a réellement tourné autour du club marseillais, tant les rebondissements et les démentis de Frank McCourt ont été nombreux. Le journaliste Thibaud Vézirian est une rareté dans le monde des médias puisqu’il demeure l’un des seuls à évoquer publiquement cette vente de l’OM.

La mise au point de Vézirian

Lors d’un live diffusé sur Twitch, Vézirian a fait un nouveau point et a tenté d’expliquer pourquoi l’officialisation de cette vente n’a toujours pas eu lieu. Et selon le journaliste, cela est directement lié aux relations diplomatiques entre la France et les pays du Moyen-Orient, dont l’Arabie Saoudite

« Ils ne sont pas en confiance »

« Les investisseurs étrangers ne sont pas en confiance vu le bazar. Les acheteurs ont dit que c’était compliqué pour le club puisqu’il faut être bon tout de suite etc. Donc pour ne pas se faire avoir, ils demandent que tous les deals économiques soient réglés. Et ensuite, il sera temps d’annoncer la vente du club » a confié Vézirian.