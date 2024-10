Vente OM : L'Arabie Saoudite abandonne Marseille, la bombe est lâchée

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le projet de la Vente de l'OM fait parler depuis plusieurs années, Frank McCourt est toujours le propriétaire du club marseillais. En effet, rien n'a été officialisé, et pour cause, l'Arabie Saoudite commencerait à se désintéresser du football. C'est en tout cas le sentiment en Angleterre où les Saoudiens se détacheraient de Newcastle pour se concentrer sur d'autres sports.

Alors que le Qatar a investi massivement dans le sport par le biais de sa stratégie de soft power, l'Arabie Saoudite a décidé d'imiter son rival depuis quelques années. Ainsi, les Saoudiens sont présents dans différentes disciplines, y compris dans le football bien évidemment. Le Qatar ayant racheté le PSG en 2011 par le biais de son fonds d'investissement QSI, l'Arabie Saoudite a de son côté investi en Premier League en devenant propriétaire de Newcastle. Mais ce n'est pas tout puisque les Saoudiens sont régulièrement annoncés comme étant proches de racheter l'OM. Cependant, le rachat du club phocéen ne semble plus être une priorité pour l'Arabie Saoudite selon le journaliste anglais Oliver Holt.

Mercato - OM : L’arrivée de Pogba relancée par une nouvelle déclaration ? https://t.co/a4fyunBXCT pic.twitter.com/kXrR3XGf09 — le10sport (@le10sport) October 24, 2024

L'Arabie Saoudite n'est plus intéressée par le foot ?

« Les Saoudiens n’ont pas perdu leur intérêt pour Newcastle, mais il y a des données qui ne sont pas rassurantes. Dans l’empire sportif saoudien, l’argent va désormais au projet de circuit de golf LIV, et à des investissements dans le monde de la boxe », écrit dans un premier temps le journaliste anglais dans sa chronique pour le Daily Mail, avant de poursuivre.

«Newcastle et le football européen tombent dans l’indifférence»

« Au tennis, les tournois suivis par l’Arabie Saoudite vont arriver au niveau des Grands Chelems en ce qui concerne le Prize-money. Et dans le football, l’Arabie Saoudite se concentre sur le développement de son propre championnat, et la Coupe du monde 2034 qu’ils vont organiser. Le but est de redorer l’image et de générer des revenus pour réduire sa dépendance au pétrole. Dès lors, Newcastle et le football européen tombent dans l’indifférence », ajoute Oliver Holt.