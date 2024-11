Vente OM : McCourt prépare son départ, voilà la preuve

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les doutes sur l'avenir de Frank McCourt à l'OM sont toujours présents. Ils sont alimentés par les récentes déclarations du journaliste Thibaud Vézirian, qui évoque une période de transition. Selon lui, des documents, disponibles en totale liberté sur internet, permettent de prouver la vente prochaine du club phocéen et le départ prochain du propriétaire américain.

Les actes valent mieux que des paroles. Frank McCourt se fait rare à Marseille, mais son investissement à l’OM est total si l’on observe les récentes déclarations de Pablo Longoria, mais aussi le recrutement estival. Le propriétaire américain a mis les moyens. Une manière de réaffirmer son engagement, à l’heure où certaines voix s’élèvent pour jeter le doute sur son futur à l’OM. Sur Twitch, Thibaud Vézirian est l’un de ceux qui annoncent le départ prochain de McCourt. Et un dossier prouverait la vente imminente du club phocéen.

McCourt a acté un changement

« McCourt n’attendait plus que ça (de partir), on a vu son désintérêt pour l’OM. Depuis avril 2024, il y a écrit, publiquement, dans un dossier que McCourt, qui était propriétaire unique du club, a laissé place à un pacte d’associés. C’est à dire qu’il est épaulé par des gens dont les noms n’ont pas été dévoilés » a confié Vézirian.

« Il se trame des choses »

Selon lui, l’OM n’est plus la priorité de McCourt, qui pourrait céder le club à un consortium international dont ferait partie l’Arabie Saoudite. « En fouillant dans mes sources, on apprend que c’était Guggenheim Partners, un fond d’investissement qui finance le PSG, qui met la main à la patte et qui met des millions d’euros pour financer à la place de McCourt. Cela montre que McCourt est dans un désintérêt. Il se trame des choses qui n’ont rien à voir avec une gestion classique d’entreprise » a-t-il lâché sur Twitch.