Tensions à l’OM, il va claquer la porte ?

Arnaud De Kanel

La tension est à son comble entre Jean-Pierre Papin et Ali Zarrak ! Dans les coulisses de l’OM, un désaccord de plus en plus visible oppose la légende du club phocéen au conseiller influent Ali Zarrak, proche de Medhi Benatia. L’altercation a pris une tournure inquiétante : Jean-Pierre Papin aurait été menacé devant chez lui, un événement qui a visiblement durci sa position. Ne souhaitant plus laisser la situation dégénérer, l’icône de l’OM a tranché : un ultimatum a été posé. En clair, pour Papin, il n’y a plus de place pour les compromis – soit Zarrak prend la porte, soit c’est lui qui quittera le navire.

À l'OM, le début de saison connaît déjà ses premières turbulences, et cette fois, elles ne concernent pas seulement le terrain. Une querelle oppose Jean-Pierre Papin à Ali Zarrak, proche collaborateur de Mehdi Benatia, vient en effet perturber l’équilibre interne du club. Ce différend pourrait même remettre en question l’avenir de l’ancien Ballon d’Or 1991 à Marseille. Le club, déjà en quête de stabilité, se retrouve face à une situation qui, si elle s’envenime, pourrait bien peser sur l’image et le parcours de l’institution phocéenne.

«Soit je pars, soit Zarrak part»

Jean-Pierre Papin pourrait décider de claquer la porte dans les jours à venir. La situation est devenu invivable pour l'ancien attaquant de l'OM qui a fixé un ultimatum à sa direction à l'occasion d'un entretien accordé à La Provence.

«Il fallait juste mettre les choses au point»

« Soit je pars, soit Zarrak part. C’est dans cet esprit qu'il faut voir les choses. Moi, j'aimerais finir ma saison, on a construit un truc magnifique avec les gamins, on aime jouer ensemble, se retrouver, faire les déplacements. Et ça n'a pas de prix. l'ai l'impression qu'on essaie de foutre ça en l'air, et c'est très difficile à gérer. Je voulais faire cette mise au point car j'ai l'impression que ça devient presque de ma faute. Il fallait juste mettre les choses au point. Ce club m'a tout apporté, si je peux lui rendre un petit quelque chose avant la fin de ma carrière, qui ne va pas durer longtemps, je serai le plus heureux », a déclaré Jean-Pierre Papin. La légende olympienne ouvre donc la porte à un départ...