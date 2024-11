Clash à l’OM : Un proche de Papin interpelle Longoria

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le torchon brûle entre Jean-Pierre Papin, entraîneur de l'équipe réserve de l'OM, et Ali Zarrak, bras droit de Mehdi Benatia et responsable du groupe Pro 2. Les deux hommes ne se supportent plus et le règlement de ce conflit passera sûrement par un départ de l'un ou de l'autre. Ballon d'Or 1991, Papin peut compter sur le soutien d'un ancien de la maison.

Le climat est tendu à l’OM. La défaite de l’équipe première face au PSG, dimanche dernier, n’y est pour rien. Le conflit touche Jean-Pierre Papin, entraîneur de la réserve, et Ali Zarrak, responsable du groupe Pro 2. « Moi j’ai un problème avec une certaine personne (Ali Zarrak). Je ne m’en cache pas. Je suis coach et je ne peux pas accepter que cette personne-là choisisse mes remplaçants. A un moment, ça clashe. Tout est cloisonné. La Pro 1 ne peut pas venir en Pro 2 sans passer par cette personne, et moi je ne peux pas aller voir la Pro 1 sans passer par lui. Excusez-moi, mais je ne dois avoir besoin de personne pour aller voir un entraîneur. (...) Ça ne peut plus durer » a lâché le Ballon d’Or 1991 dans les colonnes de La Provence.

Longoria endosse le costume de juge

Selon le quotidien régional, les deux hommes ont été reçus par Pablo Longoria ce vendredi. Le président de l’OM devrait trancher dans les prochaines heures. Et comme l’a indiqué Papin, le dirigeant espagnol pourrait annoncer le départ de l’un des protagonistes. Sur le banc de son équipe ce samedi, la légende marseillaise peut compter sur le soutien de Djibril Cissé, un ancien de la maison OM.

« J'aimerais que l’on respecte un peu plus Jean-Pierre »

« Je suis fan de Jean-Pierre. C’est un ami. Ça me fait mal au cœur d’entendre des choses comme ça parce qu’on lui doit le respect. Après, je n’ai pas toute l’histoire, mais c’est dur à entendre et ça me fait mal. Mais je pense que l’OM aura l’intelligence de trouver les solutions. Mais j’aimerais que l’on respecte un peu plus Jean-Pierre, parce que c’est quelqu’un » a déclaré l’ancien international français sur le plateau de L’Equipe de Greg.