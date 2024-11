Vente OM : Un deal à 200M€ a capoté !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A de nombreuses reprises, la vente de l'OM a failli devenir une réalité. En 2020, juste avant la période Covid, l'Arabie Saoudite avait injecté près de 200M€ dans les caisses marseillaises afin de prendre le contrôle et remplacer Frank McCourt. Mais divers aléas ont retardé l'officialisation comme le raconte le journaliste Thibaud Vézirian.

Interpellé par un supporter lors d’un live diffusé sur Twitch, Thibaud Vézirian est revenu longuement sur un feuilleton qui ne cesse de durer et dont l’épilogue demeure un mystère, à savoir la vente de l’OM. Le journaliste a eu l’occasion de faire un récapitulatif et d’expliquer en quoi ce dossier est sensible. Selon ses informations, le deal aurait pu être bouclé en 2020. Mais les incertitudes liées au Covid-19 n’ont pas aidé l’Arabie Saoudite, identifiée comme la partie acheteuse.

200M€ injectés en 2020

« J’étais proche du partie acheteuse qui m’avait dit : “si on va au bout des négociations qui sont en cours, on injecte, pendant la période covid, 200M€”. A ce moment-là, le club est encore valorisé 150M€. A l’époque, c’était donc vraisemblablement l’achat du club. L’idée était de développer et de valoriser le club en fonction d’un cahier des charges en attendant que le problème du covid s’arrête car ce n’était pas possible d’acheter une grande entreprise. En 2020, ils ont donc mis 200M€ et c’était à eux de le gérer en transition. C’était un processus lancé dont ils n’ont jamais voulu parler… » a déclaré Vézirian.

« Les deals entre les deux pays se sont gelés »

Ensuite, d’autres événements ont rendu cette opération impossible. « Puis les aléas s’accumulent avec l’attaque de la Commanderie, puis la guerre en Ukraine qui a fortement impacté la France, l’Arabie Saoudite, mais aussi les relations internationales. En 2022, Macron avait reçu Ben Salmane et ça avait pété. Les deals entre les deux pays se sont gelés » a-t-il confié.