OM : Ils sont menacés avant le RC Lens !

L'OM se déplace sur la pelouse du FC Nantes ce dimanche soir en clôture de la dixième journée de Ligue 1. Et trois joueurs de Roberto De Zerbi se retrouvent sous le coup d'une suspension pour la rencontre face au RC Lens après la trêve en cas d'avertissement. Ils devront être vigilants pour ne pas manquer le choc.

L'OM doit se racheter. Une semaine après avoir été humilié devant ses propres supporters face au PSG, le club phocéen se déplace à Nantes pour y défier la bande d'Antoine Kombouaré. Roberto De Zerbi attend un sursaut d'orgueil de ses joueurs. « Cette défaite face au Paris-SG, de par son importance, sa physionomie, a été particulièrement lourde à digérer. Davantage qu'une autre défaite. Elle a pesé sur les joueurs lundi, mais aussi les jours d'après. Ce n'était pas la partie qu'on voulait faire. Maintenant, ils se sont bien entraînés cette semaine, on veut aller de l'avant. À Nantes (dimanche à 20 h 45), il faut l'emporter, comme à tous les matches, pour rester en haut du classement. Si on gagne, on restera troisièmes, on réduira peut-être l'écart sur les équipes devant, on le creusera peut-être avec celles de derrière », lançait le coach de l'OM en conférence de presse vendredi. Et ce dernier devra se montrer irréprochable ce dimanche soir, tout comme trois de ses joueurs.

Des joueurs de l'OM sous la menace

Trois joueurs de l'OM sont sur le coup d'une suspension ! En effet, Jonathan Rowe, Pierre-Emile Højbjerg et Lilian Brassier seront suspendus pour la rencontre face au RC Lens en cas d'avertissement ce dimanche soir. Ils ne risquent rien pour la réception de l'AJ Auxerre dimanche prochain. A noter que Roberto De Zerbi risque également d'être suspendu.

Des suspendus pour le RC Lens

Côté lensois, on connait déjà les absents pour la réception de l'OM. Averti contre le PSG, Jonathan Gradit sera absent, tout comme Will Still. Kodir Khusanov pourrait également manquer cette partie. La commission de discipline de la LFP tranchera sur son cas mercredi.