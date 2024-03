OM : Coup dur pour Gasset, le verdict tombe

La rédaction

La trêve internationale de mars va laisser d'énormes traces à l'OM. Le club marseillais n'a déjà pas une grande profondeur de banc et durant cette coupure, cinq joueurs se sont blessés. Ulisses Garcia, Bamo Meïté, Ismaïla Sarr, Pape Gueye et Jonathan Clauss. Ce dernier va rater entre 3 et 4 semaines de compétition. De mauvaise augure avant le match face au PSG et le quart de finale de la Ligue Europa face à Benfica...

Victime d'une fracture du ménisque en novembre dernier, Valentin Rongier a de la compagnie dans l'infirmerie de l'OM. Lors de la trêve internationale de mars, cinq joueurs, comme Garcia, Meïté ou Sarr l'ont rejoint. Jean-Louis Gasset va faire face à un sacré casse-tête.

Une hécatombe de blessés à l'OM

Quelle malchance à Marseille ! A quatre jours de recevoir le PSG au stade Vélodrome, l'OM a vu cinq de ses joueurs revenir de sélections avec une blessure, plus ou moins grave. Pour chacun d'entre eux, le forfait est acté face au PSG et le mois de compétition qui suit risque de faire très mal aux hommes de Jean-Louis Gasset.

Clauss forfait 3-4 semaines