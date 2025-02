OM : Après son dérapage, il est traîné en justice !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi, Pablo Longoria a accusé ouvertement l’arbitrage français de corruption. Cela n’a pas plu au syndicat des officiels français, qui ont saisi le conseil national d’éthique. Désormais dans le viseur de la LFP, le président de l’OM risque une lourde suspension. L’arbitre Eric Wattellier lui, a révélé qu’une plainte avait été déposée.

Le football français a été secoué par Pablo Longoria. Ce samedi, à l’issue de la défaite de l’OM (3-0) sur la pelouse d’Auxerre, le président phocéen, furieux de l’arbitrage du soir, s’est emporté. Ce dernier a évoqué une « corruption » au sein des officiels français.

Pablo Longoria dans le viseur de la justice

Si le syndicat des arbitres français (SAFE) a décidé de saisir le comité national d’éthique, Pablo Longoria est désormais dans le viseur de la LFP, et risque une suspension. Surtout, les arbitres de Ligue 1 ont été invités à déposer plainte à l’encontre du président de l’OM. Arbitre d’OL - PSG ce dimanche soir, Eric Wattellier a confirmé cette tendance.

« On s'est réunis en visio ce matin et on a décidé de saisir le procureur pour déposer une plainte pour diffamation »

« On a passé un cap avec le mot de corruption, qui est très fort, très grave et très scandaleux. Nous avons tous été choqués. On s'est réunis en visio ce matin et on a décidé de saisir le procureur pour déposer une plainte pour diffamation (...) Ce type de propos ne montre pas une belle image du football et retentit sur le foot amateur. (...) C'est triste, c'est dommage et tout le monde doit en prendre conscience et se ressaisir, travailler pour le football et l'intérêt général », a révélé l’officiel au micro de RMC Sport ce dimanche.