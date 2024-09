Mercato - OM : «Rabiot a menti» au sujet de l’argent ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fraîchement recruté par l’OM, Adrien Rabiot a été présenté mercredi en conférence de presse par son nouveau club. L’occasion pour le milieu de terrain de l’équipe de France d’évoquer notamment son mercato très agité, mais ses propos n’ont pas été digérés par Jérôme Rothen qui estime qu’il a menti.

Adrien Rabiot (29 ans) a effectué sa conférence de presse de présentation mercredi après-midi à l’OM, et l’ancien joueur du PSG a révélé que les autres projets qui lui avaient été présentés à l’étranger durant le mercato estival ne l’avaient pas spécialement attiré : « J'ai eu des discussions avec certains clubs (…) je n'étais pas convaincu par le projet sportif. Ensuite, j’ai pu discuter avec Benatia et le coach, et tout est allé rapidement », a indiqué Rabiot sur les coulisses de son arrivée à l’OM.

« Je n’aime pas qu’on me prenne pour un con »

Interrogé au micro de l’After Foot sur RMC Sport mercredi soir, Jérôme Rothen a taclé Rabiot pour sa trahison envers le PSG : « Contrarié par la conférence de Rabiot ? Ce n’est pas de la contrariété. Je n’aime pas qu’on me prenne pour un con. Et donc à l’arrivée, il a menti à tous les Parisiens et ceux qui aiment ce club. Tout simplement. Tu ne peux pas faire ce qu’il a fait et ce qu’il a dit après avoir passé 7 ans et fait des grandes déclarations d’amour au PSG », lâche l’ancien milieu offensif parisien.

« Rabiot a menti »

Et Rothen poursuit en dézinguant les propos de Rabiot sur son mercato agité et ses discussions avec les autres clubs : « Rabiot a menti quand il a dit « je n’ai pas senti les projets hyper intéressants ». C’est surtout ta maman qui a demandé beaucoup beaucoup d’argent dans certains clubs et que ces clubs là lui ont tourné le dos. C’est plus ça qu’il aurait fallu dire mais ça c’est dur de le dire, d’être honnête ». Le message est passé…